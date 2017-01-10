Новости Сахалина и Курил

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Сахалин Прокат Сервис
Аренда автомобилей
Аренда автомобилей
393333, 304799, 263959 www.65prokat.ru
Автопрокат
Аренда автомобилей
Аренда автомобилей
+79625805927, 405927 www.sakhalin-avtoprokat.ru
Аренда Авто
Прокат автомобилей эконом-класса. Все автомобили в хорошем техническом состоянии.
Прокат автомобилей эконом-класса. Все автомобили в хорошем техническом состоянии.
314131, 397122, +79140931355 http://65ekonom.ru
Консоль
Трансфер в аэропорт. Аренда автомобиля с водителем. Дополнительные услуги: сопровождение, охрана.
Трансфер в аэропорт. Аренда автомобиля с водителем. Дополнительные услуги: сопровождение, охрана.
402904, 405252 www.consol.su
Дубликат 65
Изготовление дубликатов государственных регистрационных знаков транспортных средств в течение 5 минут. Гарантия, официально, соответствие ГОСТу.
Изготовление дубликатов государственных регистрационных знаков транспортных средств в течение 5 минут. Гарантия, официально, соответствие ГОСТу.
28-42-42 www.dublikat65.ru
АвтоСтекла 165
Продажа, установка, замена автостекол, ремонт трещин и сколов, тонирование.
Продажа, установка, замена автостекол, ремонт трещин и сколов, тонирование.
299992 www.avtostekla65.ru
Дубликаты номеров
Изготовление дубликатов регистрационных номерных знаков за 3 минуты.
Изготовление дубликатов регистрационных номерных знаков за 3 минуты.
ФУЯО-центр
Продажа, установка, замена автостекол, ремонт трещин и сколов, кузовной ремонт
Продажа, установка, замена автостекол, ремонт трещин и сколов, кузовной ремонт
Турист
Гостиничный комплекс
Гостиничный комплекс
467800, 467811, 467812 www.sakhalin-tourist.ru
Офисная мебель
Мебель для офиса
Мебель для офиса
772191, 773500 www.vigtrade.ru
Фиеста
Нестандартная мебель на заказ. Кухни, шкафы-купе, спальни, стенки и прочее.
Нестандартная мебель на заказ. Кухни, шкафы-купе, спальни, стенки и прочее.
277979, 268861 fiesta-sakh.ru
Картридж Мастер
Заправка и восстановление картриджей, продажа и ремонт оргтехники, продажа фотобумаги.
Заправка и восстановление картриджей, продажа и ремонт оргтехники, продажа фотобумаги.
224422, 224423, 254422 km-sakh.ru
Семейная клиника #1
Семейная клиника "Сахмедпомощь". Приемы ведут более 50 специалистов: терапия, хирургия, эндокринология, кардиология, гастроэнтерология. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-65-01-000975 от 19 октября 2016г.
Семейная клиника "Сахмедпомощь". Приемы ведут более 50 специалистов: терапия, хирургия, эндокринология, кардиология, гастроэнтерология. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-65-01-000975 от 19 октября 2016г.
Клиника ДАИС
Терапия, ультразвуковая диагностика, гинекология акушерство, процедурный кабинет. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-65-01-000804 от 24 июня 2015 года.
Терапия, ультразвуковая диагностика, гинекология акушерство, процедурный кабинет. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-65-01-000804 от 24 июня 2015 года.
406083, 231100 http://www.sakhalin.biz/klinika_dais
Клиника Авиценна
Профосмотры, медосмотры, комиссии, все специалисты. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-65-01-000769 от 25 февраля 2015 года.
Профосмотры, медосмотры, комиссии, все специалисты. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-65-01-000769 от 25 февраля 2015 года.
460342, 460343 www.sakhalin.biz/avicenna/
ЦМО СахМедПомощь
Медицинские осмотры и консультативно- диагностическое отделение. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-65-01-000957 от 23.08.2016 года.
Медицинские осмотры и консультативно- диагностическое отделение. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-65-01-000957 от 23.08.2016 года.
515412 www.cmosmp.ru
Медлайт
Все виды УЗИ, терапия, педиатрия, гинекология, отоларингология, кардиология, травматология и ортопедия и т.д. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-65-01-000853 от 15.10.2015 г.
Все виды УЗИ, терапия, педиатрия, гинекология, отоларингология, кардиология, травматология и ортопедия и т.д. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-65-01-000853 от 15.10.2015 г.
394422, 312122 www.medlifesakh.com
Инвитро
Независимая лаборатория "Инвитро" предлагает более 1000 видов исследований, эффективно помогая врачам и пациентам заботиться о здоровье. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-50-01-006731 от 17 июня 2015 года.
Независимая лаборатория "Инвитро" предлагает более 1000 видов исследований, эффективно помогая врачам и пациентам заботиться о здоровье. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-50-01-006731 от 17 июня 2015 года.
+79006605333, 605333, 88002003630 www.invitro.ru
Мангустин
Консультативно-диагностический медицинский центр. Грамотные специалисты, лабораторные исследования, косметологические услуги, эстетическая медицина. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-65-01-00089 от 28.01.2016г.
Консультативно-диагностический медицинский центр. Грамотные специалисты, лабораторные исследования, косметологические услуги, эстетическая медицина. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-65-01-00089 от 28.01.2016г.
ГинЕс
Все виды акушерско-гинекологической помощи. УЗИ диагностика, подготовка к операционному лечению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Гуржий А.А. Лицензия № ЛО 65-01-000841 от 24.09.2015 г.
Все виды акушерско-гинекологической помощи. УЗИ диагностика, подготовка к операционному лечению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Гуржий А.А. Лицензия № ЛО 65-01-000841 от 24.09.2015 г.
751275, 258102, 303127, 488871 www.gin-es.ru
Обучение за рубежом
Организация обучения за рубежом в языковых школах, бизнес колледжах и университетах по всему миру.
Организация обучения за рубежом в языковых школах, бизнес колледжах и университетах по всему миру.
Южный Город
Агентство недвижимости
Агентство недвижимости
224222, 223222 www.yuzhgorod.ru
Глобал Стандарт
Оптово-розничная продажа и доставка топлива по Сахалинской области
Оптово-розничная продажа и доставка топлива по Сахалинской области
Клуб Консоль
Аква-комплекс: сауна финская, бани, бассейны, мини-бассейн (джакузи). Солярий. Тренажерный зал, бильярдная, три одноместных номера. Кафе и столовая. Комплекс "Барбекю"
Аква-комплекс: сауна финская, бани, бассейны, мини-бассейн (джакузи). Солярий. Тренажерный зал, бильярдная, три одноместных номера. Кафе и столовая. Комплекс "Барбекю"
623700, 467467 http://www.consol.su/klub-konsol.html
Играмикс
Семейный развлекательный центр. Проведение детских праздников.
Семейный развлекательный центр. Проведение детских праздников.
708825, 265813 http://igramix.ru/
Адвокат Ефимчук
Консультации и защита по уголовным делам.
Консультации и защита по уголовным делам.
292122, +79147592122 9147592122.ru
Адвокат Шокарев
Гражданские, административные, уголовно-правовые, арбитражные дела. Международное морское право.
Гражданские, административные, уголовно-правовые, арбитражные дела. Международное морское право.
43-07-43, +79147581888 http://www.sakhalin.biz/advocate_ivan_shokarev
Модерн Машинери
Представительство "Modern Machinery" в г. Южно-Сахалинске
Представительство "Modern Machinery" в г. Южно-Сахалинске
459500, 510777 www.modernmachinery.ru
Сахалин Генератор
Официальный дилер компании CUMMINS на Сахалине. Продажа и аренда дизель-генераторных установок
Официальный дилер компании CUMMINS на Сахалине. Продажа и аренда дизель-генераторных установок
413994, 772775 sakhgenerator.ru
Сахалин Машинери
Официальный дилер фирмы Катерпиллар: генераторы и тяжелая техника
Официальный дилер фирмы Катерпиллар: генераторы и тяжелая техника
462181, 463700, 463702, 463703 www.sakhalinmachinery.ru
Печатный Двор
Полиграфия, знаки ОТБ, широкоформатная печать, оформление в багет
Полиграфия, знаки ОТБ, широкоформатная печать, оформление в багет
Полиграфический салон
Изготовление печатей и штампов, полиграфия, внешняя реклама
Изготовление печатей и штампов, полиграфия, внешняя реклама
312151, 89147457724 http://www.sakhalin.biz/poligraficheskiy_salon
Индиго
Полиграфия, широкоформатная интерьерная и наружная печать, световые короба, маркировка одежды
Полиграфия, широкоформатная интерьерная и наружная печать, световые короба, маркировка одежды
465365 www.indigoweb.ru
Версайн
Изготовление и монтаж наружной и интерьерной рекламы, светодиодная продукция
Изготовление и монтаж наружной и интерьерной рекламы, светодиодная продукция
220237, 220238 220237.ru
Мастер Билл
Окна, двери, балконы из ПВХ и алюминиевого профиля. Стеклопакеты из архитектурного, закаленного и бронированного стекла
Окна, двери, балконы из ПВХ и алюминиевого профиля. Стеклопакеты из архитектурного, закаленного и бронированного стекла
779709, 779712, 725099 www.mbsakh.ru
ТД Сахлюкс
Торговля строительными материалами и оборудованием для предприятий широкого диапазона отраслей
Торговля строительными материалами и оборудованием для предприятий широкого диапазона отраслей
467474, 467407 www.sakhlux.ru
МасБетон
Бетон товарный, растворы. Изготовление и доставка. Услуги бетононасоса.
Бетон товарный, растворы. Изготовление и доставка. Услуги бетононасоса.
736736, 283256 http://www.sakhalin.biz/masbeton
Компания ТОЧ
Светопрозрачные конструкции из алюминия. Окна, двери, балконы ПВХ под ключ.
Светопрозрачные конструкции из алюминия. Окна, двери, балконы ПВХ под ключ.
774177, 776227 ww.sakh-toch.ru
ТД Сахлюкс
Стройматериалы, инструменты, оборудование, спецодежда для предприятий строительной, нефтегазовой, промышленно-хозяйственной отраслей и для населения.
Стройматериалы, инструменты, оборудование, спецодежда для предприятий строительной, нефтегазовой, промышленно-хозяйственной отраслей и для населения.
467474, 633700 sakhlux.ru
Восточный Транзит
Доставка грузов на Сахалин из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга. Сборные грузы, авиаперевозки, контейнеры
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500207, 724255, 767307 www.vtran.ru
Д-Лайн Логистика
Перевозка грузов любым видом транспорта по всей России. В том числе опасных, негабаритных и тяжеловесных грузов
Перевозка грузов любым видом транспорта по всей России. В том числе опасных, негабаритных и тяжеловесных грузов
220297, 635989, 631633 d-ll.ru
ТК Энергия
Доставка любых сборных грузов на Сахалин со всей России всеми видами транспорта
Доставка любых сборных грузов на Сахалин со всей России всеми видами транспорта
515-601, 8-914-758-20-01 nrg-tk.ru
Trans-BIZ
Транспортные решения для Вашего бизнеса
Транспортные решения для Вашего бизнеса
42-47-69, 29-27-09, 29-24-84 trans-biz.ru
ДальРассвет
Авиа, ж/д перевозки по всей России полного цикла от двери до двери
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TPS
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Организация перевозки грузов от 1 кг до вагона на Сахалин из любого региона РФ
Организация перевозки грузов от 1 кг до вагона на Сахалин из любого региона РФ
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07:00
-7°
0 мм
4 м/с
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День
-13°
0 мм
3 м/с
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Вечер
-15°
0 мм
2 м/с
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Ночь
-17°
0 мм
2 м/с
Duke, ночной клуб
Loona club
Voice, караоке-клуб
Трюм, музыкальная лаборатория
Фотоотчеты
- Трюм, Рождественский заплыв, 07.01.2017
- Duke, DJ Solncev, 06.01.2017
- Bravo, Happy Weekend, 06.01.2017
- Fingerbar, Новое измерение, 06.01.2017
- Loona club, New Year, 01.01.2017
- Duke, Новогодняя afterparty, 01.01.2017
- Loona club, New Year, 31.12.2016
- Duke, Happy New Year, 31.12.2016
- Bravo, Happy Year, 31.12.2016
- Loona club, Loona Night, 24.12.2016
Вкусные места
Города и районы
Сахалинской области:
Авто
Расписание
Аэропорт: расписание, табло