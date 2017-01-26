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Новости Сахалина и Курил

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Сахалин.Бизнес

Погода

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19:00
8 баллов
-13°
0 мм
n0 м/с
Ночь
Пасмурная погода
-7°
0 мм
se 4 м/с
Утро
Пасмурная погода, возможен небольшой снег
-4°
6 мм
s 5 м/с
День
Пасмурная погода, возможен небольшой снег
-2°
8 мм
s 5 м/с

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