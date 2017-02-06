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Новости Сахалина и Курил

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Сахалин.Бизнес

Погода

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07:00
8 баллов
-9°
0 мм
n3 м/с
День
Ясная погода
-10°
0 мм
n 2 м/с
Вечер
Облачная погода
-14°
0 мм
n 2 м/с
Ночь
Облачная погода
-18°
0 мм
n 3 м/с

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