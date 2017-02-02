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Новости Сахалина и Курил

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Сахалин.Бизнес

Погода

Галерея вкуса
04:00
8 баллов
-13°
0 мм
n4 м/с
День
Облачная погода
-13°
0 мм
nw 5 м/с
Вечер
Пасмурная погода
-15°
0 мм
nw 4 м/с
Ночь
Малооблачная погода
-18°
0 мм
w 1 м/с

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