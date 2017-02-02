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Новости Сахалина и Курил
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- Сахалинский "Горный воздух" принял в январе почти 25 тысяч посетителей
- Продолжается создание энциклопедии "Сахалинская область"
- Сахалинские депутаты настаивают на возвращении к вопросу единообразия внешнего вида такси
- Сахалинцы заметили в небе неизвестный объект
- Мониторинг численности безнадзорных животных в этом году проводить не планируют
- Эдуард Рауд: "Меня допустят к команде, только если я откажусь от всех претензий"
- Копейка рубль бережет: в Сахалинской области на госзакупках сэкономили 2,2 миллиарда
- В Троицком продолжается строительство крупнейшей на Сахалине молочной фермы
- Эдуард Рауд: у меня есть все доказательства угроз в мой адрес
- Судебные приставы ищут "Лексусы" и "Мерседес" южносахалинцев, задолжавших 85 миллионов рублей
- Улицу Комсомольскую в Южно-Сахалинске затопил зимний "фонтан"
- Первый день соревнований по лыжным гонкам среди юношей и девушек из ДФО в Южно-Сахалинске принес победу Якутии и Магадану
- В Южно-Сахалинске заработал сертифицированный центр по техобслуживанию автобусов
- В Луговом внедорожник врезался в автомобиль, пропускавший пешехода
- Стадион в Холмске снова накрыло грязным снегом после работы спецтехники
- Перспективы Сахалинской областной больницы обозначил министр Алексей Пак
- Проезд между домами на Большой полянке в Дальнем плохо расчищен после циклона
- Финансирование сахалинской госпрограммы "Охрана окружающей среды…" уменьшилось более чем в восемь раз
- В Южно-Сахалинске назвали имена победителей городского этапа фестиваля-конкурса "Виктория"
- 22 одаренных ребенка представят Сахалинскую область на ведущих конкурсах России
Сахалинцы заметили в небе неизвестный объект
- "Мы столько яиц в жизни не производили" — птицефабрика "Островная" о ближайших планах
- Сотрудники ДПС массово вышли на пост в Хомутово для поиска пьяных за рулем
- Судебные приставы ищут "Лексусы" и "Мерседес" южносахалинцев, задолжавших 85 миллионов рублей
- Кровавое фото из операционной ногликской больницы гуляет по Сети
- Сахалинские ветераны афганской войны просят помочь мирным жителям Сирии
- Свой кусочек сахалинской земли с сегодняшнего дня может заполучить любой россиянин
- Эдуард Рауд: у меня есть все доказательства угроз в мой адрес
- Сахалинское правительство предложило снизить стоимость авиабилетов для дальневосточников
- Перспективы Сахалинской областной больницы обозначил министр Алексей Пак
Weekly
- Твердые сыры /Экономический обзор/
- За 2,5 минуты до Судного дня и с прибавкой к пенсии в 5,4% /В России и в мире/
- От Южно-Сахалинска до Холмска /Туризм/
- Огурцы с молоком /Благотворительность/
- "Молчание", что громче любых слов /В кино/
- Авиакомпании
- АвтопрокатСахалин Прокат Сервис, Автопрокат, Аренда Авто, Консоль
- Автосервис, автотоварыДубликат 65, АвтоСтекла 165, Дубликаты номеров, Автостекла 65
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- Компьютеры, интернетКСС, Картридж Мастер
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- МедицинаСемейная клиника #1, Клиника ДАИС, Клиника Авиценна, ЦМО СахМедПомощь, Медлайт, Инвитро, Мангустин, ГинЕс
- Наука, образованиеОбучение за рубежом, СахМетео
- НедвижимостьЮжный Город, Консоль
- Нефть, газНефтегазснаб, Глобал Стандарт
- Отдых, развлеченияКлуб Консоль, Боулинг клуб Страйк, Играмикс
- ПравоГруппа Диалог, Адвокат Ефимчук, Адвокат Шокарев
- Промышленное обеспечениеМодерн Машинери, Сахалин Генератор, Сахалин Машинери, ТехноЧудо
- Реклама, полиграфияПечатный Двор, Ковчег, Доктор Брэнд, Полиграфический салон, Индиго, Версайн, Рико Дизайн
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- ТранспортВосточный Транзит, Д-Лайн Логистика, ТК Энергия, Trans-BIZ, ДальРассвет, TPS, Оператор, Доставка грузов
- Финансы
Сахалин Прокат Сервис
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Автопрокат
Аренда автомобилей
Аренда автомобилей
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Аренда Авто
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Семейная клиника "Сахмедпомощь". Приемы ведут более 50 специалистов: терапия, хирургия, эндокринология, кардиология, гастроэнтерология. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-65-01-000975 от 19 октября 2016г.
Семейная клиника "Сахмедпомощь". Приемы ведут более 50 специалистов: терапия, хирургия, эндокринология, кардиология, гастроэнтерология. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-65-01-000975 от 19 октября 2016г.
Клиника ДАИС
Терапия, ультразвуковая диагностика, гинекология акушерство, процедурный кабинет. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-65-01-000804 от 24 июня 2015 года.
Терапия, ультразвуковая диагностика, гинекология акушерство, процедурный кабинет. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-65-01-000804 от 24 июня 2015 года.
406083, 231100 http://www.sakhalin.biz/klinika_dais
Клиника Авиценна
Профосмотры, медосмотры, комиссии, все специалисты. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-65-01-000769 от 25 февраля 2015 года.
Профосмотры, медосмотры, комиссии, все специалисты. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-65-01-000769 от 25 февраля 2015 года.
460342, 460343 www.sakhalin.biz/avicenna/
ЦМО СахМедПомощь
Медицинские осмотры и консультативно- диагностическое отделение. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-65-01-000957 от 23.08.2016 года.
Медицинские осмотры и консультативно- диагностическое отделение. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-65-01-000957 от 23.08.2016 года.
515412 www.cmosmp.ru
Медлайт
Все виды УЗИ, терапия, педиатрия, гинекология, отоларингология, кардиология, травматология и ортопедия и т.д. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-65-01-000853 от 15.10.2015 г.
Все виды УЗИ, терапия, педиатрия, гинекология, отоларингология, кардиология, травматология и ортопедия и т.д. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-65-01-000853 от 15.10.2015 г.
394422, 312122 www.medlifesakh.com
Инвитро
Независимая лаборатория "Инвитро" предлагает более 1000 видов исследований, эффективно помогая врачам и пациентам заботиться о здоровье. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-50-01-006731 от 17 июня 2015 года.
Независимая лаборатория "Инвитро" предлагает более 1000 видов исследований, эффективно помогая врачам и пациентам заботиться о здоровье. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-50-01-006731 от 17 июня 2015 года.
+79006605333, 605333, 88002003630 www.invitro.ru
Мангустин
Консультативно-диагностический медицинский центр. Грамотные специалисты, лабораторные исследования, косметологические услуги, эстетическая медицина. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-65-01-00089 от 28.01.2016г.
Консультативно-диагностический медицинский центр. Грамотные специалисты, лабораторные исследования, косметологические услуги, эстетическая медицина. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-65-01-00089 от 28.01.2016г.
ГинЕс
Все виды акушерско-гинекологической помощи. УЗИ диагностика, подготовка к операционному лечению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Гуржий А.А. Лицензия № ЛО 65-01-000841 от 24.09.2015 г.
Все виды акушерско-гинекологической помощи. УЗИ диагностика, подготовка к операционному лечению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Гуржий А.А. Лицензия № ЛО 65-01-000841 от 24.09.2015 г.
751275, 258102, 303127, 488871 www.gin-es.ru
Обучение за рубежом
Организация обучения за рубежом в языковых школах, бизнес колледжах и университетах по всему миру.
Организация обучения за рубежом в языковых школах, бизнес колледжах и университетах по всему миру.
Южный Город
Агентство недвижимости
Агентство недвижимости
224222, 223222 www.yuzhgorod.ru
Глобал Стандарт
Оптово-розничная продажа и доставка топлива по Сахалинской области
Оптово-розничная продажа и доставка топлива по Сахалинской области
Клуб Консоль
Аква-комплекс: сауна финская, бани, бассейны, мини-бассейн (джакузи). Солярий. Тренажерный зал, бильярдная, три одноместных номера. Кафе и столовая. Комплекс "Барбекю"
Аква-комплекс: сауна финская, бани, бассейны, мини-бассейн (джакузи). Солярий. Тренажерный зал, бильярдная, три одноместных номера. Кафе и столовая. Комплекс "Барбекю"
623700, 467467 http://www.consol.su/klub-konsol.html
Играмикс
Семейный развлекательный центр. Проведение детских праздников.
Семейный развлекательный центр. Проведение детских праздников.
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Адвокат Ефимчук
Консультации и защита по уголовным делам.
Консультации и защита по уголовным делам.
292122, +79147592122 9147592122.ru
Адвокат Шокарев
Гражданские, административные, уголовно-правовые, арбитражные дела. Международное морское право.
Гражданские, административные, уголовно-правовые, арбитражные дела. Международное морское право.
43-07-43, +79147581888 http://www.sakhalin.biz/advocate_ivan_shokarev
Модерн Машинери
Представительство "Modern Machinery" в г. Южно-Сахалинске
Представительство "Modern Machinery" в г. Южно-Сахалинске
459500, 510777 www.modernmachinery.ru
Сахалин Генератор
Официальный дилер компании CUMMINS на Сахалине. Продажа и аренда дизель-генераторных установок
Официальный дилер компании CUMMINS на Сахалине. Продажа и аренда дизель-генераторных установок
413994, 772775 sakhgenerator.ru
Сахалин Машинери
Официальный дилер фирмы Катерпиллар: генераторы и тяжелая техника
Официальный дилер фирмы Катерпиллар: генераторы и тяжелая техника
462181, 463700, 463702, 463703 www.sakhalinmachinery.ru
Печатный Двор
Полиграфия, знаки ОТБ, широкоформатная печать, оформление в багет
Полиграфия, знаки ОТБ, широкоформатная печать, оформление в багет
Полиграфический салон
Изготовление печатей и штампов, полиграфия, внешняя реклама
Изготовление печатей и штампов, полиграфия, внешняя реклама
312151, 89147457724 http://www.sakhalin.biz/poligraficheskiy_salon
Индиго
Полиграфия, широкоформатная интерьерная и наружная печать, световые короба, маркировка одежды
Полиграфия, широкоформатная интерьерная и наружная печать, световые короба, маркировка одежды
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Версайн
Изготовление и монтаж наружной и интерьерной рекламы, светодиодная продукция
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220237, 220238 220237.ru
Рико Дизайн
Рекламное производство
Рекламное производство
27-85-11, 29-33-35 www.rico-design.info
Мастер Билл
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779709, 779712, 725099 www.mbsakh.ru
ТД Сахлюкс
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МасБетон
Бетон товарный, растворы. Изготовление и доставка. Услуги бетононасоса.
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736736, 283256 http://www.sakhalin.biz/masbeton
ТД Сахлюкс
Стройматериалы, инструменты, оборудование, спецодежда для предприятий строительной, нефтегазовой, промышленно-хозяйственной отраслей и для населения.
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Территория Мебели
Мебельный гипермаркет. Широкий ассортимент, самая разнообразная мебель на любой вкус.
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515-601, 8-914-758-20-01 nrg-tk.ru
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ДальРассвет
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Вечер
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Ночь
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1 м/с
Duke, ночной клуб
Evergreen, бар
Loona club
Voice, караоке-клуб
Анжело, бар
Браво, комплекс
Трюм, музыкальная лаборатория
Фингер бар
Чипполини, итальянский ресторан-бар
Фотоотчеты
- Duke, Student’s Night / DJ Misha Klein, 28.01.2017
- Bravo, Happy Weekend, 28.01.2017
- Трюм, Январский заплыв, 28.01.2017
- Loona, Dj Haipa, 28.01.2017
- Fingerbar, Новое измерение, 28.01.2017
Вкусные места
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Сахалинской области:
Авто
Расписание
- Авиабилеты, отели
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- Аэропорт: расписание, табло