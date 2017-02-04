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Новости Сахалина и Курил
- К середине предстоящей недели на Сахалин снова придет снег
- Вопрос переноса СИЗО из центра Южно-Сахалинска в ближайшее время решаться не будет
- Сахалинская таможня за январь не выдала ни одного ПТС
- Стали известны места установки 12 комплексов фотовидеофиксации на юге Сахалина
- "Востокдорстрой" и УГДХ накажут за ненадлежащую расчистку Южно-Сахалинска
- Министр экономического развития Сахалинской области доложил губернатору о результатах работы
- В Сахалинской области на 5% перевыполнили план ввода социального жилья
- На "Билет.Сах.ком" можно купить месячный абонемент на "Горный воздух" за 9999 рублей
- Южнее храма на площади Победы в Южно-Сахалинске построят парк "Россия — моя история"
- Шестеро самовыдвиженцев и четверо партийных кандидатов претендуют на кресло главы Охи
- Углегорский район войдет в состав свободного порта Владивосток
- В Южно-Курильске открыли спортивный комплекс с бассейном
- На юге Сахалина Land Cruiser слетел с дороги и перевернулся
- В Поронайске прошли игры областного чемпионата Школьной баскетбольной лиги
- На перекрестке Мира и Буюклы в Южно-Сахалинске произошло ДТП
- В ПСК "Сахалин" выявили спорные финансовые нарушения на 100 миллионов рублей
- Руководитель сахалинского следственного управления СКР встретится с жителями Поронайска
- В школе №8 Южно-Сахалинска учеников не будут ругать за мат на переменах
- Московские специалисты поделятся с сахалинцами опытом медицинского тестирования спортсменов
- Сахалинские пограничники не допустили массовые нарушения законодательства во время специализированного промысла наваги
- "КамАЗ" оказался за пределами трассы в районе села Дачного
- Огромная парковка и прикормленная навага ждут участников фестиваля "Сахалинский лед — 2017"
- Сахалинская область заняла 15 место в стране по показателям открытости бюджетных данных
- В Южно-Сахалинске назвали лучшие проекты фонда социальных инициатив "Энергия" по итогам 2016 года
- Сахалинская таможня за январь не выдала ни одного ПТС
- В областном правительстве решили узнать, доверяют ли сахалинцы и курильчане губернатору и остальным чиновникам
- На юге Сахалина Land Cruiser слетел с дороги и перевернулся
- Вопрос переноса СИЗО из центра Южно-Сахалинска в ближайшее время решаться не будет
- Сотрудница детской библиотеки Южно-Сахалинска пресекла опасное общение 10-летней девочки и постороннего мужчины
- В школе №8 Южно-Сахалинска учеников не будут ругать за мат на переменах
- В ПСК "Сахалин" выявили спорные финансовые нарушения на 100 миллионов рублей
- Защита водителя, сбившего Соню Курдюкову и ее семью, считает приговор суда слишком суровым
- К середине предстоящей недели на Сахалин снова придет снег
- Стали известны места установки 12 комплексов фотовидеофиксации на юге Сахалина
Weekly
- Мирный договор — состояние неопределенности /Территориальный спор с Японией/
- Паралимпиец Николай Шувалов: я понимаю, чего хочу достичь в жизни /Персоны/
- Космос, мотицуки, волейбол, лед /Выходные/
- Гора Лобаса /Туризм/
- Поручик Мордвинов /Наша история/
- Твердые сыры /Экономический обзор/
- За 2,5 минуты до Судного дня и с прибавкой к пенсии в 5,4% /В России и в мире/
- От Южно-Сахалинска до Холмска /Туризм/
- Авиакомпании
- АвтопрокатСахалин Прокат Сервис, Автопрокат, Аренда Авто, Консоль
- Автосервис, автотоварыДубликат 65, АвтоСтекла 165, Дубликаты номеров, Автостекла 65
- Банки
- ГостиницыТурист, Земляничные Холмы
- Государство
- Для дома и офисаОфисная мебель, Фиеста
- Интернет
- Компьютеры, интернетКСС, Картридж Мастер
- Красота, здоровьеКоралл
- Лизинг
- МедицинаСемейная клиника #1, Клиника ДАИС, Клиника Авиценна, ЦМО СахМедПомощь, Медлайт, Инвитро, Мангустин, ГинЕс
- Наука, образованиеОбучение за рубежом
- НедвижимостьЮжный Город, Консоль
- Нефть, газНефтегазснаб, Глобал Стандарт
- Отдых, развлеченияКлуб Консоль, Боулинг клуб Страйк, Играмикс
- ПравоГруппа Диалог, Адвокат Ефимчук, Адвокат Шокарев
- Промышленное обеспечениеМодерн Машинери, Сахалин Генератор, Сахалин Машинери, ТехноЧудо
- Реклама, полиграфияПечатный Двор, Ковчег, Доктор Брэнд, Полиграфический салон, Индиго, Версайн, Рико Дизайн
- Рыбная отрасль
- Семья, дети
- Сотовая связь
- Строительство, ремонтМастер Билл, ТД Сахлюкс, МасБетон
- Телевидение
- ТорговляТД Сахлюкс, Нефтегазснаб, Территория Мебели
- ТранспортВосточный Транзит, Д-Лайн Логистика, ТК Энергия, Trans-BIZ, ДальРассвет, TPS, Оператор, Доставка грузов
- Финансы
Сахалин Прокат Сервис
Аренда автомобилей
Аренда автомобилей
393333, 304799, 263959 www.65prokat.ru
Автопрокат
Аренда автомобилей
Аренда автомобилей
+79625805927, 405927 www.sakhalin-avtoprokat.ru
Аренда Авто
Прокат автомобилей эконом-класса. Все автомобили в хорошем техническом состоянии.
Прокат автомобилей эконом-класса. Все автомобили в хорошем техническом состоянии.
314131, 397122, +79140931355 http://65ekonom.ru
Консоль
Трансфер в аэропорт. Аренда автомобиля с водителем. Дополнительные услуги: сопровождение, охрана.
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Семейная клиника #1
Семейная клиника "Сахмедпомощь". Приемы ведут более 50 специалистов: терапия, хирургия, эндокринология, кардиология, гастроэнтерология. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-65-01-000975 от 19 октября 2016г.
Семейная клиника "Сахмедпомощь". Приемы ведут более 50 специалистов: терапия, хирургия, эндокринология, кардиология, гастроэнтерология. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-65-01-000975 от 19 октября 2016г.
Клиника ДАИС
Терапия, ультразвуковая диагностика, гинекология акушерство, процедурный кабинет. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-65-01-000804 от 24 июня 2015 года.
Терапия, ультразвуковая диагностика, гинекология акушерство, процедурный кабинет. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-65-01-000804 от 24 июня 2015 года.
406083, 231100 http://www.sakhalin.biz/klinika_dais
Клиника Авиценна
Профосмотры, медосмотры, комиссии, все специалисты. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-65-01-000769 от 25 февраля 2015 года.
Профосмотры, медосмотры, комиссии, все специалисты. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-65-01-000769 от 25 февраля 2015 года.
460342, 460343 www.sakhalin.biz/avicenna/
ЦМО СахМедПомощь
Медицинские осмотры и консультативно- диагностическое отделение. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-65-01-000957 от 23.08.2016 года.
Медицинские осмотры и консультативно- диагностическое отделение. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-65-01-000957 от 23.08.2016 года.
515412 www.cmosmp.ru
Медлайт
Все виды УЗИ, терапия, педиатрия, гинекология, отоларингология, кардиология, травматология и ортопедия и т.д. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-65-01-000853 от 15.10.2015 г.
Все виды УЗИ, терапия, педиатрия, гинекология, отоларингология, кардиология, травматология и ортопедия и т.д. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-65-01-000853 от 15.10.2015 г.
394422, 312122 www.medlifesakh.com
Инвитро
Независимая лаборатория "Инвитро" предлагает более 1000 видов исследований, эффективно помогая врачам и пациентам заботиться о здоровье. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-50-01-006731 от 17 июня 2015 года.
Независимая лаборатория "Инвитро" предлагает более 1000 видов исследований, эффективно помогая врачам и пациентам заботиться о здоровье. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-50-01-006731 от 17 июня 2015 года.
+79006605333, 605333, 88002003630 www.invitro.ru
Мангустин
Консультативно-диагностический медицинский центр. Грамотные специалисты, лабораторные исследования, косметологические услуги, эстетическая медицина. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-65-01-00089 от 28.01.2016г.
Консультативно-диагностический медицинский центр. Грамотные специалисты, лабораторные исследования, косметологические услуги, эстетическая медицина. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия № ЛО-65-01-00089 от 28.01.2016г.
ГинЕс
Все виды акушерско-гинекологической помощи. УЗИ диагностика, подготовка к операционному лечению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Гуржий А.А. Лицензия № ЛО 65-01-000841 от 24.09.2015 г.
Все виды акушерско-гинекологической помощи. УЗИ диагностика, подготовка к операционному лечению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Гуржий А.А. Лицензия № ЛО 65-01-000841 от 24.09.2015 г.
751275, 258102, 303127, 488871 www.gin-es.ru
Обучение за рубежом
Организация обучения за рубежом в языковых школах, бизнес колледжах и университетах по всему миру.
Организация обучения за рубежом в языковых школах, бизнес колледжах и университетах по всему миру.
Южный Город
Агентство недвижимости
Агентство недвижимости
224222, 223222 www.yuzhgorod.ru
Глобал Стандарт
Оптово-розничная продажа и доставка топлива по Сахалинской области
Оптово-розничная продажа и доставка топлива по Сахалинской области
Клуб Консоль
Аква-комплекс: сауна финская, бани, бассейны, мини-бассейн (джакузи). Солярий. Тренажерный зал, бильярдная, три одноместных номера. Кафе и столовая. Комплекс "Барбекю"
Аква-комплекс: сауна финская, бани, бассейны, мини-бассейн (джакузи). Солярий. Тренажерный зал, бильярдная, три одноместных номера. Кафе и столовая. Комплекс "Барбекю"
623700, 467467 http://www.consol.su/klub-konsol.html
Играмикс
Семейный развлекательный центр. Проведение детских праздников.
Семейный развлекательный центр. Проведение детских праздников.
708825, 265813 http://igramix.ru/
Адвокат Ефимчук
Консультации и защита по уголовным делам.
Консультации и защита по уголовным делам.
292122, +79147592122 9147592122.ru
Адвокат Шокарев
Гражданские, административные, уголовно-правовые, арбитражные дела. Международное морское право.
Гражданские, административные, уголовно-правовые, арбитражные дела. Международное морское право.
43-07-43, +79147581888 http://www.sakhalin.biz/advocate_ivan_shokarev
Модерн Машинери
Представительство "Modern Machinery" в г. Южно-Сахалинске
Представительство "Modern Machinery" в г. Южно-Сахалинске
459500, 510777 www.modernmachinery.ru
Сахалин Генератор
Официальный дилер компании CUMMINS на Сахалине. Продажа и аренда дизель-генераторных установок
Официальный дилер компании CUMMINS на Сахалине. Продажа и аренда дизель-генераторных установок
413994, 772775 sakhgenerator.ru
Сахалин Машинери
Официальный дилер фирмы Катерпиллар: генераторы и тяжелая техника
Официальный дилер фирмы Катерпиллар: генераторы и тяжелая техника
462181, 463700, 463702, 463703 www.sakhalinmachinery.ru
Печатный Двор
Полиграфия, знаки ОТБ, широкоформатная печать, оформление в багет
Полиграфия, знаки ОТБ, широкоформатная печать, оформление в багет
Полиграфический салон
Изготовление печатей и штампов, полиграфия, внешняя реклама
Изготовление печатей и штампов, полиграфия, внешняя реклама
312151, 89147457724 http://www.sakhalin.biz/poligraficheskiy_salon
Индиго
Полиграфия, широкоформатная интерьерная и наружная печать, световые короба, маркировка одежды
Полиграфия, широкоформатная интерьерная и наружная печать, световые короба, маркировка одежды
465365 www.indigoweb.ru
Версайн
Изготовление и монтаж наружной и интерьерной рекламы, светодиодная продукция
Изготовление и монтаж наружной и интерьерной рекламы, светодиодная продукция
220237, 220238 220237.ru
Рико Дизайн
Рекламное производство
Рекламное производство
27-85-11, 29-33-35 www.rico-design.info
Мастер Билл
Окна, двери, балконы из ПВХ и алюминиевого профиля. Стеклопакеты из архитектурного, закаленного и бронированного стекла
Окна, двери, балконы из ПВХ и алюминиевого профиля. Стеклопакеты из архитектурного, закаленного и бронированного стекла
779709, 779712, 725099 www.mbsakh.ru
ТД Сахлюкс
Торговля строительными материалами и оборудованием для предприятий широкого диапазона отраслей
Торговля строительными материалами и оборудованием для предприятий широкого диапазона отраслей
467474, 467407 www.sakhlux.ru
МасБетон
Бетон товарный, растворы. Изготовление и доставка. Услуги бетононасоса.
Бетон товарный, растворы. Изготовление и доставка. Услуги бетононасоса.
736736, 283256 http://www.sakhalin.biz/masbeton
ТД Сахлюкс
Стройматериалы, инструменты, оборудование, спецодежда для предприятий строительной, нефтегазовой, промышленно-хозяйственной отраслей и для населения.
Стройматериалы, инструменты, оборудование, спецодежда для предприятий строительной, нефтегазовой, промышленно-хозяйственной отраслей и для населения.
467474, 633700 sakhlux.ru
Территория Мебели
Мебельный гипермаркет. Широкий ассортимент, самая разнообразная мебель на любой вкус.
Мебельный гипермаркет. Широкий ассортимент, самая разнообразная мебель на любой вкус.
Восточный Транзит
Доставка грузов на Сахалин из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга. Сборные грузы, авиаперевозки, контейнеры
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500207, 724255, 767307 www.vtran.ru
Д-Лайн Логистика
Перевозка грузов любым видом транспорта по всей России. В том числе опасных, негабаритных и тяжеловесных грузов
Перевозка грузов любым видом транспорта по всей России. В том числе опасных, негабаритных и тяжеловесных грузов
220297, 635989, 631633 d-ll.ru
ТК Энергия
Доставка любых сборных грузов на Сахалин со всей России всеми видами транспорта
Доставка любых сборных грузов на Сахалин со всей России всеми видами транспорта
515-601, 8-914-758-20-01 nrg-tk.ru
Trans-BIZ
Транспортные решения для Вашего бизнеса
Транспортные решения для Вашего бизнеса
42-47-69, 29-27-09, 29-24-84 trans-biz.ru
ДальРассвет
Авиа, ж/д перевозки по всей России полного цикла от двери до двери
Авиа, ж/д перевозки по всей России полного цикла от двери до двери
469666, 220101, 220202 www.dal-rassvet.com
TPS
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Оператор
Организация перевозки грузов от 1 кг до вагона на Сахалин из любого региона РФ
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11:30
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Утро
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2 м/с
Кино
- Мульт в кино. Выпуск №46. Весёлые приключения
- Отважный рыцарь
- Звонки
- Невеста
- Три икса: Мировое господство
- Космос между нами
- Голос монстра
- Ла-Ла Ленд
- Притяжение
- Отпетые напарники
- Семейное ограбление
- Балерина
Концерты
- Лолита
- Голос 5 сезон
- Ольга Кормухина
- Александр Розенбаум
- Станислав Садальский
- Ночные Снайперы
- Алексей Брянцев
События
Театр
Duke, ночной клуб
Loona club
Voice, караоке-клуб
Анжело, бар
Браво, комплекс
Нон-Стоп, арт-бар
Трюм, музыкальная лаборатория
Фингер бар
Чипполини, итальянский ресторан-бар
Фотоотчеты
- Duke, Student’s Night / DJ Misha Klein, 28.01.2017
- Bravo, Happy Weekend, 28.01.2017
- Трюм, Январский заплыв, 28.01.2017
- Loona, Dj Haipa, 28.01.2017
- Fingerbar, Новое измерение, 28.01.2017
Вкусные места
Города и районы
Сахалинской области:
Авто
Расписание
- Авиабилеты, отели
- Поезда, автобусы, паромы
- Аэропорт: расписание, табло